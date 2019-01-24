МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Цена золота в четверг вечером снижается из-за ослабления спроса на безопасные активы на фоне новостей по предстоящим торговым переговорам США и Китая, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.47 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,05 доллара, или 0,24% — до 1281,15 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,25% — до 15,34 доллара за унцию.

Трейдеры реагируют на ослабление напряженности в торговых отношения США и КНР. Президент США Дональд Трамп, выступая в среду перед журналистами в Белом доме, выразил уверенность в достижении справедливой торговли с Китаем "тем или иным образом".

Кроме того, в среду советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу опроверг сообщения СМИ о том, что администрация главы государства отвергла предложение представителей Китая о проведении подготовительных торговых переговоров сторон на текущей неделе. Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн в четверг также подтвердил, что планы по проведению переговоров с США остаются в силе.

Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды политической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.