МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Доходы оператора спутникового ТВ "Орион" (входит в топ-5 операторов платного ТВ) в 2018 году составили 3,303 миллиарда рублей, снизившись на 1,4% по сравнению с 2017 годом (3,35 миллиарда рублей), следует из сообщения компании.

Абонентская база "Ориона" по итогам 2018 года составила 3,142 миллиона домохозяйств, увеличившись на 2,2% с 3,075 миллиона. Среднемесячный счет на одного абонента (ARPU) в 2018 году составлял 109 рублей для бюджетного пакета (рост на 4% относительно конца 2017 года) и 288 рублей — для среднеценового пакета, (остался на уровне конца 2017 года).

Как отмечает компания, в структуре доходов на услуги в В2С-сегменте приходилось в 2018 году 70%, услуги телевещателям (подъем, производство и наземная доставка телеканалов) — 26%, дистрибуция телеканалов — 4%.

Группа компаний "Орион" осуществляет деятельность на рынке телекоммуникационных услуг более с 2005 года. Основные направления деятельности — размещение телеканалов на спутниках, обслуживание и выпуск телеканалов, оказание услуг по доставке телевизионного контента в кабельные сети, предоставление услуг спутникового телевидения индивидуальным абонентам под брендом "Телекарта". В зону покрытия оператора входит 100% территории РФ, а также страны СНГ.