МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рубль на вечерних торгах в четверг усилил рост к евро, европейская валюта заметно снижается на международном валютном рынке форекс, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами на "завтра" на 23.27 мск четверга снижался на 31 копейку — до 65,76 рубля, курс евро — на 90 копеек, до 74,34 рубля (уже опускался до 74,3 рубля), следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс евро на международном валютном рынке падает примерно на 0,7% и уже опускался ниже отметки в 1,13 доллара за евро.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,03% — до 61,12 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОЛЬЗУЕТСЯ МОМЕНТОМ ДЛЯ РОСТА

"Европейский центральный банк на заседании оставил ключевые процентные ставки без изменений, но при этом подчеркнул возросшие риски для экономики еврозоны и необходимость сохранения существенного денежно-кредитного стимулирования. Евро в результате оказался под давлением против мировых валют", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Совет управляющих ЕЦБ на заседании в четверг также сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и отметил, что ожидает сохранения ставки по крайней мере до конца лета.

"Отечественная валюта, несмотря на снижающуюся нефть, в течение всего дня продолжала планомерно укрепляться, в который раз удивив скептиков", — отмечает Алексей Коренев из "Финама".

Сейчас трудно сказать, сколь долго продлится её подорожание по отношению к доллару и евро, но тот факт, что интересы многих инвесторов снова стали смещаться в пользу валют развивающихся рынков, может свидетельствовать, что это еще не финал, считает аналитик.

Как отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка, поддержку рублю продолжает оказывать налоговый период, пик которого приходится на 25 и 28 января.

ПРОГНОЗЫ

Укрепление национальной валюты может продолжиться, что будет способствовать отступлению доллара в район 65,5 рубля, полагает Зварич из Промсвязьбанка. "При этом основным сопротивлением для американской валюты сейчас выступает уровень 67 рублей, ближайшей поддержкой является отметка 65 рублей", — добавляет он.

Пара доллар-рубль при положении ниже 66 рублей может стремиться к 65,5 рубля, а пара евро-рубль при пробитии поддержки 74,6 рубля может пойти к минимуму октября прошлого года и уровню 74,08 рубля, замечает Кожухова из "Велес Капитала".