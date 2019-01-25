МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Сбербанк в пятницу запустил на Московской бирже торги новым биржевым фондом (ETF) на индекс Мосбиржи государственных облигаций, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

"Сегодня Сбербанк запустил на Московской бирже торги новым биржевым фондом (ETF) на индекс Мосбиржи государственных облигаций (тикер — SBGB). Это первый ETF, отслеживающий индекс российских гособлигаций", — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что биржевой фонд "Сбербанк — Индекс МосБиржи государственных облигаций" инвестирует в ценные бумаги, входящие в состав одноименного индекса, который включает в себя наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией более одного года. Фонд создан управляющей компанией "Сбербанк Управление Активами".

Общая максимальная сумма всех вознаграждений и прочих расходов для инвестора в год не превышает 0,8%. На сайте Московской биржи в режиме онлайн раскрывается подробная информация о составе портфеля ценных бумаг индекса. Новый биржевой фонд полностью повторяет состав и структуру данного индекса, отметили в банке.

"Биржевые фонды, или ETF, — это простой и удобный инструмент как для инвесторов, так и для самих управляющих. Частный инвестор, приобретая один пай, вкладывается сразу в целый ряд ценных бумаг и компаний. Так, с помощью нашего фонда впервые инвесторы в России смогут вложиться сразу в комплекс привлекательных выпусков государственных облигаций. Новый фонд будет интересен как частным инвесторам, особенно начинающим, так и институциональным, потому что инвестирует в класс самых надежных облигаций на нашем рынке", — прокомментировала старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока "Управление благосостоянием" Наталья Алымова.