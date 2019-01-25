МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций после роста в начале торгов перешел к снижению по индексу РТС на фоне ослабления рубля, индекс Мосбиржи всё ещё слабо прирастает, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к 15.42 мск рос на 0,14%, до 2486,07 пункта, индекс РТС снижался на 0,39%, до 1183,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос при этом на 38 копеек, до 66,16 рубля, курс евро — на 67 копеек, до 75,06 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,38% — до 60,86 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

На фоне незначительного внутридневного повышения индекса Мосбиржи наиболее ликвидные акции торгуются разнонаправленно, с умеренным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия, отмечает Виталий Манжос из "Алго Капитала",

Акции "Распадской" поднимаются на 2,06% на фоне позитивной операционной отчетности за 2018 год. Компания в 2018 году увеличила объем реализации угольного концентрата на 7% по сравнению с предыдущим годом — до 7,373 миллиона тонн.

Среди лидеров роста также – акции ЛСР (2,69%), банка "Санкт-Петербург" (2,02%), АФК "Система" (1,98%), "Русснефти" (1,94%), а также акции "Северстали" (1,58%), "Новатэка" (1,07%) и "Аэрофлота" (1,04%).

"Среди голубых фишек наиболее заметным движением стала весомая просадка дивидендных привилегированных акций "Сургутнефтегаз" (-1,47%). В моменты относительного спокойствия на рынке эти защитные акции не пользуются большим спросом. Впрочем, они всего лишь умеренно корректируются от достигнутого на текущей неделе многомесячного максимума. Скорее всего, эти бумаги сумеют нащупать среднесрочную поддержку на подступах к "круглому" ценовому уровню 40 рублей", — указывает Манжос.

В лидерах снижения также – депозитарные расписки Х5 (-1,61%), акции "Магнита" (-1,43%), депозитарные расписки En+ (-1,21%), акции МТС (-1,08%) и ТМК (-1%).

Акции ММК снижаются на 0,5% на фоне публикации операционных данных. ММК по итогам 2018 года сократил производство стали на 1,5% по сравнению с показателем 2017 года — до 12,664 миллиона тонн.

В четвертом квартале выпуск стали ММК снизился на 7,8% по сравнению с уровнем предыдущего квартала — до 3,112 миллиона тонн в связи с меньшей загрузкой электродуговых печей на фоне плановых ремонтов оборудования и роста цен на лом. Выпуск чугуна упал на 2,4%, до 2,558 миллиона тонн. Производство угольного концентрата "ММК-Уголь" за октябрь-декабрь составило 781 тысячу тонн (спад на 3,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

До конца основной сессии инвестиционные настроения на Московской бирже вряд ли сильно улучшатся, считает Василий Олейник из "Финама".

Во второй половине дня российские индексы могут получить определенную поддержку от оптимизма в США, но без уверенного роста нефтяных цен вряд ли найдут силы на пробитие важных сопротивлений, считает, в свою очередь, Елена Кожухова из "Велес капитала".

В настоящее время индекс Мосбиржи перешел в состояние неуверенной консолидации в достаточно узком диапазоне 2485-2490, отмечает Манжос.

"Внутридневная техническая картина в указанном индексе выглядит слабо позитивной. Некоторое влияние на локальный рынок акций еще может оказать публикация декабрьских данных по изменению количества заказов на товары длительного пользования в США (16.30 мск) и ноябрьской статистики по продажам нового жилья в США (18.00 мск). В целом же мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня, с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня", — прогнозирует он.