МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером растет на 1,5% на ожиданиях того, что Федеральная резервная система (ФРС) США на своем заседании на следующей неделе подтвердит приверженность более осторожной монетарной политике, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.26 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 19,05 доллара, или 1,49%, до 1298,95 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 2,54% — до 15,68 доллара за унцию.

Рынки ждут очередного заседания Федрезерва, которое состоится 29-30 января. Как сказал агентству Рейтер аналитик Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), инвесторы ожидают, что ФРС снова подтвердит необходимость приостановить свой цикл повышения процентной ставки.

ФРС в протоколе декабрьского заседания признала растущие риски для дальнейшего повышения базовой ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл позже на заседании Экономического клуба в Вашингтоне отметил, что ФРС следует быть более терпеливой и гибкой в своей кредитно-денежной политике.

Замедление роста ставки ФРС оказывает давление на курс доллара, что позитивно отражается на стоимости золота, так как более дешевый доллар делает покупку драгметалла более привлекательной для держателей других валют.