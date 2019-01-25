МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил неделю ростом, причём индекс Мосбиржи приблизился вплотную к историческому максимуму, находящемуся на отметке 2501,78 пункта, а индекс РТС в пятницу вечером смог перейти в "зеленую зону" на замедлении снижения рубля к доллару, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов увеличился на 0,63%, до 2498,23 пункта, индекс РТС вырос на 0,33%, до 1192,02 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" к 19.50 мск рос на 21 копейку, до 65,98 рубля, курс евро — на 88 копеек, до 75,27 рубля. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent дорожал при этом на 0,7%, до 61,52 доллара за баррель. Пятницу российский рынок закрыл на недельных максимумах, вплотную подойдя к историческому рекорду по индексу Мосбиржи, установленному в октябре, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В пятницу российский фондовый рынок смог вновь продемонстрировать восходящую динамику, после небольшой коррекции четверга, чему поспособствовал позитивный внешний фон. Основным фактором к покупкам выступила ситуация на внешних фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,6%, а в США индексы Dow Jones и S&P500 после первого часа торгов выросли на 1,2% и 1% соответственно", — поясняет он же.

Акции "Распадской" выросли на 3,58% на фоне позитивной отчетности за 2018 год. Компания в 2018 году увеличила объем реализации угольного концентрата на 7% по сравнению с предыдущим годом — до 7,373 миллиона тонн. "После провала бумаг "Роснефти" накануне инвесторы пересмотрели свои оценки возможных потерь от кризиса в Венесуэле и решили, что небольшой просадки вполне достаточно", — отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". К закрытию торгов акции "Роснефти" выросли на 1,35%, практически полностью отыграв падение четверга.

Среди лидеров роста также – акции ДВМП (4,1%), бумаги "Татнефти" (префы выросли на 1,12%, обыкновенные акции – на 3,36%), "Яндекса" (3,31%), АФК "Система" (3,03%), акции "Северстали" (2,7%), а также акции ЛСР (2,66%), банка "Санкт-Петербург" (2,54%), "Юнипро" (2,41%), "Русснефти" (1,9%) и "Новатэка" (1,52%). В лидерах снижения – акции "Магнита" (-1,53%), компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (-1,37%) и МТС (-0,95%).

Анастасия Соснова из компании "Фридом финанс" полагает, что в понедельник рынок откроется с небольшим плюсом, но для преодоления текущих уровней могут потребоваться дополнительные драйверы. "Уровень 2500 выступает ближайшим сопротивлением, которое, в случае сохранения позитивного внешнего фона "быки" могут попытаться преодолеть уже в начале следующей недели. Отметим, что его пробой может стать техническим сигнал к усилению покупок, что поддержит импульс к росту", — заключает Зварич.