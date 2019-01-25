МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Курс рубля на вечерних торгах в пятницу немного замедлил темпы снижения к доллару, но продолжает терять больше 1% к евро, укрепляющемуся на международном валютном рынке форекс, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.03 мск пятницы рос на 23 копеек — до 66,01 рубля, курс евро — на 91 копейку, до 75,3 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,61% — до 61,46 доллара за баррель.

РУБЛЬ ЗАКАНЧИВАЕТ НЕДЕЛЮ СНИЖЕНИЕМ

В последний день торговой недели российская валюта теряет порядка 0,33% по отношению к американскому доллару, торгуясь вблизи отметки 66, указывает Сергей Дроздов из "Финама".

"Благодаря позитивной конъюнктуре сложившейся в последнее время на внешних и сырьевых площадках рубль в среднесрочной перспективе имел все шансы на укрепление до 65. Однако сегодняшние решение Банка России приступить с 1 февраля 2019 года к проведению отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, затормозило его укрепление", — комментирует он.

Банк России ранее в пятницу сообщил, что с 1 февраля возобновит отложенные покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, будет проводить их равномерно в течение 36 месяцев. Эти операции увеличат ежедневный объем покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила на 2,8 миллиарда рублей, указал ЦБ.

Регулярные покупки валюты для Минфина РФ, приостановленные в сентябре 2018 года, ЦБ возобновил с 15 января. Как сообщал Минфин, объем покупки валюты по бюджетному правилу с 15 января по 6 февраля составит 265,8 миллиарда рублей — по 15,6 миллиарда рублей в день.

"По нашим расчётам, среднегодовой курс доллара в 2019 году теперь вырастет с 64,8 до примерно 66,6 рубля", — говорит Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Нигматуллин из "Открытие Брокер" ожидает на вечерней сессии нейтральной динамики рубля в паре доллар-рубль.

В настоящий момент основная поддержка в паре доллар-рубль снова расположена на отметке 65,9, при её повторном прохождении рубль вновь получит шанс на укрепление до 65,4 и 65,2 рубля, считает Дроздов из "Финама".

Богдан Зварич из Промсвязьбанка напоминает, что на следующей неделе закончится налоговый период, что приведет к уходу поддержки рубля со стороны экспортеров.

"Однако, на наш взгляд, ситуация на валютном рынке может не измениться, а американская валюта продолжит снижение. Этому поспособствует, как общий уровень интереса к валютам развивающихся стран, так и попытки рынка энергоносителей возобновить восходящую динамику", — добавляет он.