МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые площадки Европы завершили торги пятницы преимущественно положительной динамикой, инвесторы отыгрывали ожидания мягкой риторики Федеральной резервной системы (ФРС) США на предстоящем заседании, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По итогам торгов британский FTSE опустился на 0,14%, до 6809,22 пункта, французский CAC 40 — вырос на 1,11%, до 4925,82 пункта, немецкий DAX — на 1,36%, до 11281,79 пункта.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и заявил, что ожидает сохранения ставки, по крайней мере, до конца лета. Теперь мировые рынки находятся в ожидании очередного заседания Федрезерва, которое состоится 29-30 января.

Глава фондов Aviva Investors Сунил Кришнан (Sunil Krishnan), чьи слова приводит агентство Рейтер, считает, что инвесторы получают некоторое облегчение от реакции регуляторов на текущее состояние экономики. Эксперт отметил, что рынки увидели реакцию ЕЦБ на замедление экономического роста и ожидают решения ФРС США.

ФРС в протоколе декабрьского заседания признала растущие риски для дальнейшего повышения базовой ставки, а глава регулятора Джером Пауэлл позже на заседании Экономического клуба в Вашингтоне отметил, что ФРС следует быть более терпеливой и гибкой в своей кредитно-денежной политике

В то же время британский оператор сотовой связи Vodafone сообщил о сокращении выручки по итогам третьего квартала 2018-2019 финансового года (завершился 31 декабря) на 6,8% — до 10,996 миллиарда евро. Акции компании на этом фоне упали в цене на 4,9%.