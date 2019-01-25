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МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Южноафриканская медиагруппа Naspers увеличила свою долю в онлайн-сервисе для размещения объявлений Avito до 99,6% с 70,4%, говорится в сообщении Naspers.

"OLX Group, дочерняя компания Naspers, объявила сегодня об инвестициях в размере 1,16 миллиарда долларов в Avito… для приобретения еще 29,1%-ой доли компании. Доля OLX Group увеличивается с 70,4% до 99,6%", — сообщает южноафриканская медиагруппа.

Оставшуюся долю получил текущий менеджмент Avito. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Avito, Naspers купил 13,5% Avito у шведской Vostok New Ventures, 4,3% — у российской Baring Vostok Capital Partners и 11,3% Avito у основателей компании.

"Avito является ведущим игроком на рынке онлайн-объявлений в России, и решение увеличить нашу долю отражает нашу веру в долгосрочные перспективы этого выдающегося бизнеса и российского интернет-рынка. Эти инвестиции еще больше укрепляют нашу глобальную позицию в сфере онлайн-объявлений, которая является основным направлением для Naspers наряду с онлайн-доставкой продуктов питания и финтехом", — приводятся в сообщении слова главы Naspers Боба ван Дейка (Bob van Dijk).

Avito — один из крупнейших сайтов объявлений в России. Его ежемесячная аудитория, по данным компании и оценкам Mediascope, составляет 32 миллиона человек. Сайт Avito включает в себя несколько разделов, включая "Авто", "Работа" и "Недвижимость".

Южноафриканский медиахолдинг Naspers был основан в 1915 году. Ему принадлежит 28,4% в Mail.Ru Group, а также 31,2% в китайской Tencent и 43,1% в индийской MakeMyTrip Limited. Naspers работает более чем в 120 странах, бумаги группы торгуются на Йоханнесбургской и Лондонской биржах.