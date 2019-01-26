МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Россияне с понедельника смогут переводить деньги из банка в банк по номеру телефона — с 28 января в России заработает система быстрых платежей, над которой работал ЦБ РФ. Для самих банков в 2019 году система будет бесплатной, тарифы начнут действовать только с 2020 года и составят от 1 до 6 рублей в зависимости от суммы перевода. В ЦБ РФ рассчитывают, что банки установят привлекательные тарифы и для своих клиентов, но ждать, что переводы в системе быстрых платежей для россиян будут полностью бесплатными, не стоит, уверены опрошенные РИА Новости эксперты.

"Банк России озвучил свою тарифную политику, очень щадящую, но что будут брать банки с клиентов — вопрос хороший. То, что они установят нулевые тарифы, я сомневаюсь. Надеюсь, что это будет бюджетно, для этого есть предпосылки. Банки могут устанавливать и нулевой тариф, но боюсь, что не все на это пойдут", — считает председатель правления НП "Национальный платежный совет" Алма Обаева.

Предлагать своим клиентам новую услуги банки начнут по мере технической возможности. В первый месяц новая услуга будет доступна ограниченному числу клиентов: в пилотном проекте участие приняло 12 банков, присоединиться к системе быстрых платежей хотят еще 40 кредитных организаций. Большинству банков, по крайней мере, из первой сотни, удастся присоединиться к системе до конца 2019 года, полагает аналитик "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

БЫСТРО, НО НЕ БЕСПЛАТНО

Большинство опрошенных участников платежного рынка рассчитывает, что переводы в новой системе будут, как минимум, дешевле обычных переводов с карты на карту. Тем не менее, полностью бесплатными они станут, только если ЦБ РФ будет предоставлять для этого специальные дотации, уверен менеджер направления платежных решений компании "Атол" Александр Соколов.

"Фактор скорости здесь так же важен, как и фактор стоимости. Очевидно, что с увеличением скорости и простоты совершения перевода его стоимость будет снижаться. Оптимальной ставкой, на мой взгляд, было бы значение до 0,5%", — полагает директор по развитию платежных решений производителя онлайн-касс "Эвотор" Заур Бесолов.

Большинство опрошенных банков пока не раскрыли своих планов по тарифам для клиентов. Так, в пресс-службе ВТБ сообщили, что точные детали тарифной политики будут озвучены позже. Тарифы в банке "Открытие" пока не определены и появятся к моменту запуска системы. "Киви банк" также пока обсуждает вопрос тарифной политики.

Некоторые банки поделились более конкретными планами. Например, Райффайзенбанк не планирует вводить комиссию за переводы в рамках системы быстрых платежей в 2019 году. "Ак Барс" пообещал не взимать комиссию, как минимум, в течение первого квартала.

Среди участников платежного рынка есть и те, кто пока хочет отработать систему по текущей стоимости карточных переводов. Росбанк пока планирует использовать тарифы, аналогичные переводам с карты на карту, но при этом не исключил возможность их корректировки в дальнейшем. Московский кредитный банк после запуска системы также планирует установить тарифы, равные стоимости переводов с карты на карту, бесплатно в рамках лимита 30 тысячи рублей.

БИТВА ГИГАНТОВ

Дальнейшая судьба новой системы ЦБ будет напрямую зависеть от того, насколько успешно она сможет конкурировать с частным решением от Сбербанка. Крупнейший банк параллельно развивает свою систему переводов по номеру телефона, к которой уже присоединились "Тинькофф банк" и Совкомбанк.

Банк России считает, что подключение к системе быстрых платежей должно быть обязательным для системно значимых игроков, и рассчитывает, что они присоединятся к ней до конца текущего года. Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь считает такое решение ЦБ РФ лишним шагом, а соперничество с регулятором — квазиконкуренцией.

Подобная ситуация — следствие предельной концентрации на российском банковском рынке, сетует исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. Бороться с монополией путем требования обязательного использования другого единственного решения представляется весьма спорным, подчеркнула она.

Глава ВТБ Андрей Костин инициативу регулятора в свою очередь приветствует. Его банк начал тестировать систему еще в декабре и с 28 февраля планирует предоставлять услугу всем своим клиентам. Остальные крупнейшие игроки также хотят планомерно вводить новый сервис, предлагая его в январе ограниченному кругу клиентов.

"Количество клиентов Совкомбанка, для которых будет доступен функционал системы быстрых платежей, с 28 января будет ограниченным в целях корректного проведения тестирования системы в боевом режиме с реальными трансакциями и движением денежных средств. Поэтапный вывод технически сложных услуг — это общемировая практика", — сообщил зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.

Газпромбанк наметил массовое распространение сервиса на конец февраля — начало марта. Промсвязьбанк планирует 28 января запустить систему быстрых платежей для ограниченного круга клиентов и по мере реализации проекта определит дату запуска для всех остальных. В "Юникредит банке" конкретных дат пока не назвали, но сообщили, что проинформировали ЦБ РФ о возможных сроках запуска. "Абсолют банк" хочет подключиться к системе быстрых платежей в третьем квартале 2019 года.