ВАШИНГТОН, 26 янв /ПРАЙМ/. Американская экономика потеряла по меньшей мере шесть миллиардов долларов из-за самого долгого в истории страны шатдауна, следует из опубликованных данных S&P Global Ratings.

"Хотя этот шатдаун закончился, небольшое соглашение на Капитолийском холме, скорее всего, отразится на уверенности бизнеса и настроениях на финансовых рынках", — говорится в пресс-релизе S&P.

Трамп в пятницу неожиданно уступил демократам в конгрессе и согласился подписать временный бюджет на три недели, остановив рекордный по продолжительности 35-дневный шатдаун — временное прекращение работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования. Трамп не получил того, что требовал — 5,7 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой, но пообещал "продолжение веселья", если за эти три недели демократы не пойдут на компромисс.

Шатдаун — прекращение работы федеральных органов власти в отсутствие бюджета — оставил без зарплаты около 800 тысяч госслужащих.