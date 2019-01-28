МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Цены на алюминий обновляют минимумы с лета 2017 года после снятия с "Русала" санкций США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.34 мск стоимость фьючерсов на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) снижалась на 1,3% — до 1896 долларов за тонну. При этом на открытии торгов металл дешевел на 1,4%, опускаясь до отметки в 1892,5 доллара за тонну — минимума с лета 2017 года. В пятницу металл подорожал на 1,56% — до 1920 долларов за тонну.

Цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,55% — до 2,718 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов пятницы стоимость тонны меди на LME с поставкой через три месяца выросла на 2,26%, до 6056 долларов за тонну, цинка — на 1,25%, до 2673 доллара за тонну.

В центре внимания рынка в понедельник находится решение минфина США о снятии санкций с "Русала", En+ и "Евросибэнерго", принадлежавших Олегу Дерипаске. На этом фоне инвесторы ожидают роста предложения алюминия на мировом рынке. При этом все санкции в отношении самого бизнесмена остались в силе.

В апреле 2018 года, когда минфин США ввел санкции против "Русала", алюминий подорожал до максимума за семь лет на фоне опасений возможного дефицита сырья на рынке.