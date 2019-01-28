МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник утром на фоне данных о росте числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,47% — до 61,3 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,61%, до 53,36 доллара за баррель.

Участники торгов в понедельник отыгрывают данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), согласно которым число нефтяных буровых в США по итогам прошлой недели выросло на десять, до 862 штук. Число газовых установок при этом снизилось на одну, до 197 единиц. Таким образом, общее число установок увеличилось на девять, до 1059 штук.

На этом фоне на рынке обострились опасения относительно возможного роста предложения нефти, а вкупе с признаками замедления роста мировой экономики это оказывает давление на стоимость "черного золота". Аналитики Tortoise Capital Advisors, мнение которых приводит агентство Рейтер, прогнозируют, что цена нефти марки WTI будет держаться в диапазоне 50-60 долларов за баррель в 2019 году, а Brent — "на 10 долларов выше".