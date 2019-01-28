МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в понедельник утром по отношению к большинству мировых валют в ожидании первого в текущем году заседания ФРС США и сигналов регулятора по дальнейшей монетарной политике с учетом замедления роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск курс евро к доллару рос до 1,1418 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1412 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 109,38 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,53 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 95,72 пункта.

Ближайшее заседание ФРС состоится 29-30 января. Инвесторы традиционно ждут сигналов о дальнейших планах регулятора. На основании последних заявлений, трейдеры ожидают, что регулятор признает растущие риски для американской экономики на фоне замедления роста мировой экономики и может приостановить ужесточение кредитно-денежной политики в текущем году.

"Курс доллара по-прежнему имеет тенденцию к снижению, рынки ждут сигналов от ФРС на этой неделе. Федрезерв, скорее всего, будет держать ставку в этом году на стабильном уровне, учитывая состояние экономического роста за пределами США", — сказал агентству Рейтер валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сыун (Sim Moh Siong).

В 2018 году ФРС повышала ставку четыре раза, однако в протоколе декабрьского заседания признала растущие риски для дальнейшего повышения базовой ставки и снизила прогноз по количеству повышений на 2019 год с трех до двух.

Определенное влияние на курс доллара оказывают новости о том, что президент США Дональд Трамп в пятницу согласился подписать временный бюджет на три недели — до 15 февраля, остановив рекордный по продолжительности 35-дневный "шатдаун" — временное прекращение работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования.