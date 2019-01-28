МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник на фоне ожиданий более осторожной монетарной политики ФРС США в текущем году, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.58 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,05 доллара, или 0,31%, до 1301,95 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднималась на 0,56% — до 15,78 доллара за унцию.

Мировые рынки находятся в ожидании очередного заседания Федрезерва, которое состоится 29-30 января. На основании последних заявлений регулятора, трейдеры ожидают, что он может дать сигнал о приостановке ужесточения кредитно-денежной политики в текущем году в свете замедления роста мировой экономики.

Рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya) прокомментировал агентству Рейтер, что для золота сложилась очень хорошая макроэкономическая обстановка с точки зрения возможности перехода ФРС к более мягкой позиции по своей дальнейшей политике.

В то же время спрос на золото как на более надежный актив ограничивают новости из США. В частности, президент США Дональд Трамп в пятницу согласился подписать временный бюджет на три недели — до 15 февраля, остановив рекордный по продолжительности 35-дневный "шатдаун" — временное прекращение работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования. Эта новость увеличила интерес инвесторов к рисковым активам, сократив спрос на более надежные.