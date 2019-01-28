МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 28 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|AUD
|Австралия — День Австралии — выходной день на Австралийской фондовой бирже
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|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
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|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
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|17:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Русагро — операционные результаты за 4кв2018/2018
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|RUB
|Группа ЛСР — операционные результаты за 2018 и телеконференция менеджмента
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