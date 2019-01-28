МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник демонстрируют смешанную динамику на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.53 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,62% — до 6,2 доллара, "Лукойла" — на 0,89%, до 78,16 доллара, "Новатэка" — на 1,17%, до 178,2 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,15%, до 4,87 доллара, "Газпром нефти" — на 1,48%, до 25,98 доллара.

Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 0,24% — до 1,25 доллара, Сбербанка — на 0,52%, до 13,13 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дешевели на 0,27%, достигая 18,17 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 0,03% — до 20,11 доллара, "Северстали" — снижались на 0,59%, до 14,4 доллара, НЛМК — опускались на 0,04%, до 22,53 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" снижалась на 1,11% — до 15,81 доллара, "Ленты" — росла на 0,52%, до 3,41 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,49% — до 2,86 доллара.