МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы снижаются в понедельник на фоне осторожности инвесторов перед рядом важных мировых событий на текущей неделе, в том числе голосованием британского парламента по новому проекту Brexit, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.58 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,07% — до 6804,1 пункта, французский CAC 40 — на 0,28%, до 4911,8 пункта, немецкий DAX — на 0,09%, до 11270,96 пункта.

Для европейских инвесторов неделя началась с ожидания очередного голосования британского парламента по новому проекту Brexit, которое состоится 29 января. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на прошлой неделе представила парламенту новый документ с условиями Brexit взамен отклоненного ранее. Вопреки ожиданиям, в новом документе не содержится значительных изменений по сравнению с прежним.

Кроме того, мировые трейдеры продолжают следить за торговыми отношениями США и Китая и ждут встречи представителей стран 30 или 31 января в Вашингтоне для обсуждения торговых вопросов. Предполагается, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Также инвесторы обратили внимание на корпоративные новости. Так, стало известно, что французская Alstom SA и немецкая Siemens AG пошли на новые уступки для получения разрешения Еврокомиссии на слияние их железнодорожных активов. "После того, как 12 декабря 2018 года Европейской комиссии было представлено первое предложение по устранению недостатков (сделки — ред.), Siemens и Alstom продолжили диалог с ЕК и решили внести дополнительные изменения в пакет мер для устранения опасений", — сообщила Alstom в пресс-релизе. Какие поправки были внесены, компания не указывает. Ожидается, что регулятор вынесет решение до 18 февраля. Акции Alstom дешевеют на 2%, Siemens — на 0,5%.