ЛОНДОН, 28 янв — ПРАЙМ. Лондонская биржа металлов (LME) сняла все ограничения на заключение сделок с металлами, произведенными "Русалом", после снятия с компании санкций США, говорится в заявлении биржи. США сняли санкции с "Русал", En+ и "Евросибэнерго", Дерипаска оставлен под санкциями

"После того, как OFAC (департамент по контролю за иностранными активами минфина США – ред.) снял санкции против "Русала", LME сняла все предыдущие ограничения в отношении гарантий на металл "Русала". Также стало возможно участникам заключать контракты с "Русалом". Эти изменения вступают в силу немедленно", — говорится в сообщении LME.

Минфин США в воскресенье снял санкции с контролировавшихся Олегом Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена.