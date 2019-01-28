МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Международная клиринговая система Clearstream, которая принадлежит немецкой биржевой группе Deutsche Borse AG, возобновила расчеты по бумагам En+ и "Русала" в результате снятия санкций США с компаний, говорится в сообщении сервиса клиентам.

"Клиентам сообщается, что при условии, что соответствующие агенты или депозитарии соблюдают требования (Минфина США — ред.), Clearstream Banking снова будет принимать и обрабатывать расчеты по указанным ниже ценным бумагам в стандартном режиме без необходимости подтверждений или заверений", — говорится в сообщении.

Clearstream также возобновила операции с бумагами "Иркутскэнерго", входящей в "Евросибэнерго".

Минфин США снял в воскресенье введенные в апреле санкции с контролировавшихся Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", оставив в силе ограничения в отношении самого бизнесмена. Санкции были сняты после сокращения доли Дерипаски в En+ с около 70% до ниже 44,95%, при этом бизнесмен будет сам голосовать еще меньшим пакетом — 35% акций. Кроме того, изменения произошли в совете директоров En+: большинство — 8 из 12 мест — теперь занимают независимые директора. "Русал" и "Евросибэнерго" Дерипаска контролировал через En+.