МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению после обновления индексом Мосбиржи исторического максимума, бумаги En+ продолжают уверенный рост на фоне снятия санкций США против компании, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к 15.16 мск в минусе на 0,47% — до 2486,51 пункта, индекс РТС — на 0,5%, до 1186,02 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 5 копеек — до 66,05 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 75,38 рубля.

В ходе утренних торгов индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на уровне 2502,73 пункта, а индекс РТС поднимался до 1196,78 пункта.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 1,49% — до 60,67 доллара за баррель.

"Российский рынок акций немного отскочил от своих максимумов преимущественно на негативном внешнем фоне. В частности, фьючерсы на американский рынок, а также нефть преимущественно снижаются. Участники фиксируют прибыль от стремительного роста последних недель и, несмотря на уступки Трампа, конфликт с правительством (США), которое отказалось профинансировать его предвыборный проект по строительству стены между США и Мексикой, все еще не решен", — комментирует Иван Копейкин из БКС Брокер.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В воскресенье Минфин США снял санкции с контролировавшихся Олегом Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена.

В понедельник, после известия о послаблении американских властей, акции компаний стали подвержены сильной волатильности — так, после скачка в стоимости на открытии торгов на Московской бирже бумаги "Русала" успели "сходить" на 2,1% в минус, а депозитарные расписки En+ несколько замедлили рост.

В начале торгов акции "Русала" подскакивали на 10%, до 34,975 рубля – максимума с 20 декабря 2018 года, депозитарные расписки En+ поднимались на 10,6%, до 622,3 рубля – максимума с 6 апреля 2018 года. К текущему моменту акции "Русала" растут на 0,42%, депозитарные расписки En+ — на 4,92%.

Главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко отмечает, что дальнейший рост бумаг будет сдержанным ввиду сохранения санкций против России. По его оценкам, предел роста ценных бумаг "Русала" составит 6% в течение дня.

Безусловно, отмена этих санкций – позитивное событие для российского рынка, отмечают аналитики "Сбербанка КИБ" Коул Эйксон и Андрей Кузнецов.

"Например, российский рынок акций вскоре после объявления о санкциях 6 апреля стал котироваться примерно на 10–20% ниже предыдущих средних уровней. Инвесторы закладывали в рыночные оценки вероятность того, что новые санкции будут непредсказуемыми и одновременно необычайно жесткими. По нашему мнению, 10-процентная премия, которая назначается за риск вложения в акции российских компаний, примерно на 200 б. п. обусловлена восприятием международных политических рисков", — говорят они.

В то же время эксперты отмечают, что вовсе не хотят сказать, будто после вчерашнего сообщения дисконт России полностью исчезнет. "Тон заявлений, которыми обмениваются США и ЕС, с одной стороны, и Россия, с другой, в лучшем случае можно охарактеризовать как напряженный: продолжается проводимое спецпрокурором Робертом Мюллером расследование предполагаемого вмешательства российских властей в предвыборную кампанию Дональда Трампа в 2016 году, и многие влиятельные американские политики и СМИ по-прежнему настаивают на ужесточении мер в отношении России", — поясняют аналитики.

"Скорее некоторые участники рынка могут истолковать вчерашнее событие как сигнал того, что в контексте санкционных дебатов, а также в рамках внутренней политической повестки Вашингтона в отношении России США и партнеры начинают учитывать более экономически обоснованные аргументы", — полагают Эйксон и Кузнецов.

Среди лидеров роста – акции "Русснефти" (2,41%), ЛСР (2,02%), Яндекса" (1,21%), банка "Санкт-Петербург" (1,01%).

В лидерах снижения – акции "Юнипро" (-2,35%), депозитарные расписки X5 (-1,57%), акции "Алросы" (-1,33%), ТГК-1 (-1,28%), МТС (-1,17%), а также акции "Газпрома" (-1,14%), ОГК-2 (-1,09%) и акции "Лукойла" (-1,03%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

До конца основной сессии на Московской бирже инвестиционные настроения вряд ли сильно улучшатся, считает Василий Олейник из из "Финама". После открытия торгов в США продажи на российском рынке акций могут усилиться, полагает он.

"Техническая картина по российским индексам пока выглядит позитивно, но есть и не очень радужные сигналы. Рублевый индекс Московской биржи после обновления исторического максимума нарисовал вторую вершину, от которой начали формироваться признаки коррекции, а валютный индекс РТС тоже уперся в очень сильный уровень сопротивления на отметке 1200 пунктов, откуда уже неоднократно мы видели сильную распродажу. Если вдруг рублевый индекс по итогам дня опустится ниже отметки 2400 пунктов, то лучше частично или полностью выходить из рисковых активов. С прицелом на февраль и март риски коррекции на всех фондовых рынках остаются очень высокими", — говорит аналитик.

Пока ситуация не обещает "быкам" оптимизма, а основную опасность представляет ускорение нисходящего движения по нефти, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".