МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Курс рубля во второй половине торгового дня после утреннего роста перешел к символическому снижению к доллару и евро на фоне значительного падения нефтяных котировок марки Brent, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.12 мск понедельника рос на 1 копейку — до 66,01 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 75,37 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,51% — до 60,66 доллара за баррель.

РОСТ ОСТАНОВИЛСЯ

Курс рубля начал торговую неделю с укрепления на фоне снятия санкций США с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго".

Минфин США снял в воскресенье введенные в апреле санкции с контролировавшихся Олегом Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", оставив в силе ограничения в отношении самого бизнесмена. Санкции были сняты после сокращения доли Дерипаски в En+ с около 70% до ниже 44,95%, при этом бизнесмен будет сам голосовать еще меньшим пакетом — 35% акций.

Однако негативный внешний фон не дал отечественной валюте продолжить укрепление.

"Внешний фон к середине дня складывается умеренно негативный. Нефтяные цены теряют примерно 1,5%, ускорив темпы падения, в том числе, на фоне пятничных данных Baker Hughes об ускорении буровой активности в США на прошлой неделе. Инвесторы также обеспокоены данными из Китая о замедлении темпов роста прибыли промышленных предприятий в декабре", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитал".

В результате рубль в парах с долларом и евро немного отступил вниз от уровней предыдущего закрытия и теряет порядка 0,1%.

"Рубль консолидировался недалеко от пятничных значений, но при этом выглядит готовым к возобновлению повышения при наличии соответствующих внешних факторов", — в то же время замечает Кожухова.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Негативом для рубля также является завершение налогового периода и увеличение закупок валюты в рамках бюджетного правила за счет отложенных объемов, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Соответственно, как и рынок акций, рубль может оказаться под давлением на текущей неделе, полагает он.

"Предстоящая неделя будет очень важной для финансовых рынков в целом и для доллара США в частности. В среду выйдет решение ФРС по учетной ставке, и хотя никто не ожидает ее повышения, более важно услышать комментарии Джерома Пауэлла, в 22.30 мск 30 января. В этом году каждое заседание ФРС будет расширенным, и от того, насколько мягкой будет риторика главы ФРС, зависит и дальнейшее укрепление фондового рынка США, и динамика американского доллара, а как следствие, экономики и валюты развивающихся стран", — отмечает Ольга Прохорова из компании "Международный финансовый центр".

На текущей неделе нет существенных факторов, которые могут оказать поддержку рублю, считает Николай Ребенок из НПФ "Согласие". Поддержку рублю могла бы оказать дорожающая нефть, но нет никаких фундаментальных факторов, которые смогли бы подтолкнуть "черное золото" к росту и закреплению на отметках выше 65 долларов за баррель, указывает он. В отсутствие неожиданных новостей рубль в паре с долларом до конца текущей недели будет находится в диапазоне 65,5-67,5 рубля за доллар США, прогнозирует аналитик.