ЛОНДОН, 28 янв — ПРАЙМ. Лондонская фондовая биржа (LSE) возобновила торги GDR EN+ для инвесторов из США после того, как Минфин США снял санкции с компании. Об этом РИА Новости сообщил представитель биржи.

"В 9.00 (12.00 мск) торги расписками для инвесторов из США были восстановлены после снятия санкций со стороны США. Торги GDR для европейских инвесторов не прекращались", — сказал собеседник агентства.

Минфин США снял 27 января введенные в апреле 2018 года санкции с контролировавшихся Олегом Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", сохранив ограничения в отношении самого бизнесмена. Санкции сняты после сокращения доли Дерипаски в En+ с около 70% до ниже 44,95%, при этом бизнесмен будет сам голосовать еще меньшим пакетом — 35% акций. Кроме того, изменения произошли в совете директоров En+: большинство — 8 из 12 мест — теперь занимают независимые директора. "Русал" и "Евросибэнерго" Дерипаска контролировал через En+.