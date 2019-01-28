МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером снижается по отношению к евро и иене, трейдеры ждут торговых переговоров между США и Китаем и сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) о перспективах повышения процентной ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.45 мск курс евро к доллару рос до 1,1418 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1412 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,28 иены за доллар со 109,53 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,08%, до 95,87 пункта.

Внимание инвесторов обращено на предстоящие переговоры США и КНР по торговле, которые состоятся 30 или 31 января в Вашингтоне. Предполагается, что в переговорах примут участие вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

По мнению валютного стратега ING Криса Тернера (Chris Turner), чье мнение приводит агентство Рейтер, если на переговорах не случится никакого прорыва, на рынках сохранятся безрисковые настроения, что повысит спрос на высокодоходные валюты развивающихся стран и окажет давление на курс доллара.

Кроме того, трейдеры будут следить за комментариями ФРС США, которая по итогам заседания 29-30 января может дать сигнал о приостановке ужесточения кредитно-денежной политики в стране в текущем году из-за замедления роста мировой экономики. Ожидания некоторого смягчения денежной политики ФРС традиционно оказывают давление на курс доллара.

"ФРС, скорее всего, в этом году сохранит ставки стабильными, учитывая состояние экономического роста за пределами США", — считает валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сыун (Sim Moh Siong), которого цитирует Рейтер.