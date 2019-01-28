МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Цена на золото вечером растет на ожиданиях инвесторов, что Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания на этой неделе сообщит о замедлении темпов повышения процентной ставки в 2019 году, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,35 доллара, или на 0,26%, до 1301,45 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро поднимается на 0,05%, до 15,71 доллара за унцию.

Первое в этом году заседания ФРС США состоится 29-30 января. По мнению экспертов, регулятор оставит процентную ставку на текущем уровне в 2,25-2,5% годовых. При этом участников торгов интересует, даст ли Федрезерв сигнал о приостановке ужесточения своей монетарной политики на фоне замедления роста мировой экономики.

"Мы полагаем, что ФРС не будет повышать процентную ставку, потому что экономические проблемы усилились. Это должно оказать поддержку ценам на золото, но публикация сильного отчета по рынку труда США в пятницу может снова оказать сдерживающий эффект", — приводит агентство Market Watch мнение аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).

Ожидания смягчения денежной политики ФРС традиционно оказывают давление на курс доллара, что позитивно отражается на стоимости золота, так как более дешевый доллар делает покупку драгметалла более привлекательной для держателей других валют.