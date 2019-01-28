МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал на фоне значительного снижения зарубежных площадок и стоимости нефти марки Brent, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,86% — до 2476,81 пункта, индекс РТС упал на 1,1%, до 1178,21 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.42 мск рос на 16 копеек — до 66,16 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 75,69 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent падал на 3,52% — до 59,42 доллара за баррель.

В ходе утренних торгов индекс Мосбиржи установил новый исторический максимум на уровне 2502,73 пункта, а индекс РТС поднимался до 1196,78 пункта, также следует из данных Московской биржи.

Российские индексы снизились вслед за азиатскими и европейскими площадками на фоне слабой макростатистики из Китая (прибыли промышленных предприятий за декабрь ускорили снижение после ноября), а также дешевеющей нефти, отметила старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. Стоимость нефти падает на фоне роста новых буровых в США на прошлой неделе, добавляет она.

К концу дня снижение индекса Мосбиржи возобновилось на фоне открытия американских площадок в "краснои? зоне", отмечают аналитики "Велес Капитала".

К текущему моменту американские индексы теряют более 1% к уровню предыдущего закрытия.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В понедельник, после сообщений о снятии санкций США с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", акции компаний стали подвержены сильной волатильности. В начале торгов акции "Русала" подскакивали на 10%, до 34,975 рубля — максимума с 20 декабря 2018 года, депозитарные расписки En+ поднимались на 10,6%, до 622,3 рубля — максимума с 6 апреля 2018 года.

К закрытию торгов акции "Русала" упали на 2,25%, депозитарные расписки En+ поднялись на 3,73%.

"Группа ГАЗ" пока остается в "черном списке" США (SDN-лист). Срок вступления санкций по ней продлен до 7 марта.

К закрытию торгов привилегированные акции "Группы ГАЗ" выросли на 3,28%, ее обыкновенные акции — на 1,41%.

Среди лидеров роста — акции ЛСР (1,05%), банка "Санкт-Петербург" (0,92%), "Русснефти" (0,78%), Polymetal (0,77%) и акции "Яндекса" (0,7%).

В лидерах снижения — бумаги "Мечела" (обыкновенные акции снизились на 2,47%, префы — на 1,66%), акции ОГК-2 (-1,09%), депозитарные расписки X5 (-1,95%), акции "Юнипро" (-1,84%), "Алросы" (-1,83%), а также акции ТГК-1 (-1,81%), "Норникеля" (-1,68%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,43%), акции "Газпрома" (-1,39%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Анастасия Соснова из "Фридом Финанс" полагает, что во вторник торговая сессия откроется с небольшим минусом из-за негативного внешнего фона.

"Внешний фон позволил "медведям" перехватить инициативу, что привело к коррекции рынка. При этом сегодняшнее снижение не изменило позитивной технической картины, что дает рынку шанс на еще одну попытку преодоления сопротивления на уровне 2500 пунктов", — уверен Богдан Зварич из Промсвязьбанка.