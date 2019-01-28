МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля вечером в понедельник теряет порядка 0,3-0,5% к доллару и евро на фоне нефти, упавшей более чем на 3% по марке Brent, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.46 мск понедельника рос на 22 копейки — до 66,22 рубля, курс евро — на 42 копейки, до 75,74 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent падал на 3,2% — до 59,62 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля, отыграв утренний позитив на фоне отмены санкций США против компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", перешел сначала к консолидации у уровней предыдущего закрытия в парах с долларом и евро.

"Решение США… сократило геополитический дисконт: инвесторы теперь лучше представляют возможные сценарии развития событий относительно российских компаний с санкционными рисками. В частности, появилось понимание, что ограничения могут быть в принципе пересмотрены, а также то, что процесс пересмотра будет приемлемым для всех сторон. В случае улучшения внешнего фона инвесторы вполне могут начать переоценивать риски по рублевым инструментам в сторону снижения", — говорит Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

Аналитики Deutsche Bank в целом считают, что рубль недооценен. Более того, он является одной из самых недооцененных валют среди развивающихся стран.

Вечером отечественная валюта стала снижаться к обеим инвалютам на ухудшении внешнего фона и, в частности, обвала цен на нефть ниже 60 долларов за баррель по марке Brent.

К текущему моменту курс рубля вечером теряет в паре с долларом порядка 0,3% и 0,5% в паре с евро к уровню предыдущего закрытия.

"На валютном рынке большую часть дня пара доллар/рубль консолидировалась в районе 66 рублей, хотя еще на открытии российская валюта предприняла попытку укрепления до 65,7 рубля. Однако ближе к окончанию рабочего дня уже американская валюта попыталась продвинуться в сторону 66,2 рубля, использую общую положительную динамику доллара на большинстве площадок развивающихся рынков и кратковременное снижение котировок нефти ниже 60 долларов за баррель", — отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Впрочем, аналитики Deutsche Bank указывают, что снижение цен на нефть больше не является основным риском для рубля. Бюджетное правило отвязало рубль от колебаний цен на нефть, отмечают они. В качестве примера они напоминают, что в то время как цены на нефть рухнули в октябре и ноябре, рубль торговался стабильно. По их прогнозу, среднегодовой курс рубля может быть ближе к 64 рублям, но в конце года может опуститься даже до 62 рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Нигматуллин из "Открытие Брокер" до конца торгов понедельника ожидает продолжения ослабления рубля.

Анастасия Соснова из "Фридом Финанс" полагает, что после окончания налогового периода, а также из-за решения ЦБ РФ о возобновлении отложенных покупок валюты рубль лишится поддержки, и колебания пары доллар-рубль продолжатся в расширенном диапазоне 66-67 рублей.