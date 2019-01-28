МОСКВА, 28 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в понедельник завершили торги в "красной зоне" на корпоративных новостях, инвесторы соблюдали осторожность перед голосованием британского парламента по новому проекту выхода страны из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE опустился на 0,91%, до 6747,1 пункта, французский CAC 40 — на 0,76%, до 4888,58 пункта, немецкий DAX — на 0,63%, до 11210,31 пункта.

Крупнейший британский ритейлер Tesco в понедельник сообщил, что может сократить тысячи рабочих мест в ходе упрощения обслуживания клиентов. Реструктуризация может затронуть до 9 тысяч человек, однако ожидается, что до половины этих сотрудников можно будет перевести на другие должности в компании. Акции Tesco на Лондонской фондовой бирже подешевели на 1,73%.

Инвесторы ожидают во вторник голосование по новому проекту Brexit в британском парламенте. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на прошлой неделе представила парламенту новый документ с условиями Brexit взамен отклоненного ранее. Вопреки ожиданиям, в новом документе не содержится значительных изменений по сравнению с прежним.

Великобритания по результатам всенародного референдума должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.