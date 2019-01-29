МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы проведет во вторник слушания по иску Промсвязьбанка, требующего признать недействительными сделки по выходу трех негосударственных пенсионных фондов — "Будущее", "Сафмар" и "Доверие" — из капитала банка накануне объявления о его санации.

ПСБ в своем иске также требует применить последствия недействительности сделок путем взыскания более 16 миллиардов рублей с ответчиков — трех НПФ, их управляющих компаний "УК Управление инвестициями", "Ай Кью Джи Управление активами", "И Джи Капитал Партнерс" и нидерландской компании Promsvyaz Capital B. V., через которую братья Дмитрий и Алексей Ананьевы ранее контролировали ПСБ.

Арбитраж Москвы в декабре по просьбе ответчиков заменил обеспечительную меру в этом деле. Суд снял арест с принадлежащих НПФ "Будущее" акций "Росгосстраха" стоимостью более 7 миллиардов рублей в пределах суммы исковых требований к этому ответчику — около 8,3 миллиарда рублей и наложил арест на принадлежащие "Будущему" ОФЗ стоимостью около 8,4 миллиарда рублей.

Истец сообщал, что оспаривает договор от 14 декабря 2017 года между ПСБ и Promsvyaz Capital, а также взаимосвязанные сделки, "опосредующие куплю-продажу акций". В результате сделок принадлежавшие фонду акции банка были проданы самому банку.

В материалах дела говорится, что все взаимосвязанные, как утверждает истец, сделки были совершены 14 декабря 2017 года, за день до опубликования ЦБ решения о санации ПСБ, в период с 18.13 мск по 18.49 мск. Ответчики, как отмечает истец, знали о предстоящей санации, так как были крупнейшими миноритарными акционерами ПСБ, которым в совокупности принадлежало 20,02% обыкновенных акций банка. Как заявил представитель ПСБ в другом судебном разбирательстве, членом совета директоров банка в тот момент был Дмитрий Минц, сын Бориса Минца, в то время бенефициара финансовой группы "Будущее", в которую входит НПФ "Будущее".

По состоянию на 29 ноября прошлого года братья Ананьевы через Promsvyaz Capital владели 50,03% акций ПСБ, НПФ "Будущее" — 10%, НПФ "Сафмар" — 6,19%, НПФ "Доверие" — 3,81%. О санации ЦБ объявил 15 декабря 2017 года, а за день до объявления пенсионные фонды вышли из капитала банка. ЦБ, в свою очередь, сообщил, что намерен провести расследование сделок на бирже с бумагами банка накануне объявления о санации.