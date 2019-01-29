МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть демонстрируют слабую положительную динамику во вторник утром после того, как США ввели санкции против венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.42 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,13% — до 59,89 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,23%, до 52,11 доллара за баррель.

Цены на нефть получили определенную поддержку после того, как США в понедельник заблокировали все активы и интересы венесуэльской PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, блокируя активы PDVSA, США "берегут" эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры по защите собственного рынка.

Венесуэла является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и занимает в группе седьмое место по добыче нефти. Так, по данным организации, в 2017 году в стране добывалось в среднем 1,91 миллиона баррелей в день, а в декабре 2018 года этот показатель снизился до 1,14 миллиона баррелей. Снижение добычи в стране произошло на фоне экономического и политического кризиса.

Хотя новости о санкциях США против венесуэльской компании находятся в центре внимания, опрошенные агентством Рейтер аналитики говорят, что фундаментальная проблема для мирового рынка нефти — это сохранение большого объема предложения сырья. "Более важной проблемой является предложение на мировом рынке, и, несмотря на все усилия ОПЕК по сокращению добычи, нефти на рынке по-прежнему много", — сказал агентству рыночный аналитик OANDA Джеффри Халли (Jeffrey Halley).