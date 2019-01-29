МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Цены на алюминий коррекционно растут во вторник после обвала понедельника до минимумов с лета 2017 года на новостях по "Русалу", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.17 мск стоимость фьючерсов на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) росла на 0,3% — до 1872,3 доллара за тонну.

Цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,67% — до 2,679 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов понедельника стоимость тонны меди на LME с поставкой через три месяца снизилась на 0,89% — до 6002 долларов за тонну, цинка — выросла на 0,26%, до 2680 долларов за тонну.

В понедельник алюминий подешевел на 2,8% — до 1867 долларов за тонну, обновив минимум с лета 2017 года на фоне снятия санкций США с "Русала". После этой новости инвесторы ожидают роста предложения алюминия на мировом рынке.

Однако аналитики, несмотря на некоторую коррекцию, не ждут роста цен на алюминий в долгосрочной перспективе. "Предложение на рынке, где оно и так высокое, будет еще выше. Поэтому мы видим мало возможностей для роста цен на алюминий, особенно учитывая риски в отношении спроса", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Commerzbank.