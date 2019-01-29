МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 29 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (декабрь)
|3
|3 (факт)
|16:30
|USD
|США — Сальдо внешней торговли товарами (ноябрь)
|-76,98 млрд долл
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|17:00
|USD
|США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (ноябрь)
|5%
|5%
|18:00
|USD
|США — Индекс доверия потребителей CB (январь)
|128,1
|124,7
|предв.
|GBP
|Великобритания — Голосование в Парламенте Великобритании по соглашению о Brexit
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Энел Россия — производственные результаты за 4кв2018/2018
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|RUB
|Акрон — производственные результаты за 4кв2018/2018
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|RUB
|ОАК /Объединенная авиастроительная корпорация/ — СД (вопросы о приоритетных направлениях на 2019 и ходе работ по программам МС-21 и SSJ)
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