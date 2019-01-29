МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Российские фондовые индексы снижаются в начале торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,19% — до 2472,07 пункта, индекс РТС — на 0,37%, до 1174,49 пункта.
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Российские фондовые индексы снижаются в начале торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижался на 0,19% — до 2472,07 пункта, индекс РТС — на 0,37%, до 1174,49 пункта.
https://1prime.ru/Financial_market/20190129/829659352.html
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