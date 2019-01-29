МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись во вторник преимущественно снижением индексов на фоне неопределенности перед торговыми переговорами США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,1%, до 2594,25 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,11%, до 1300,34 пункта. Гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,16%, до 27531,68 пункта, корейский KOSPI — вырос на 0,28%, до 2183,36 пункта. Японский Nikkei 225 подорожал на 0,08%, до 20664,64 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,53% — до 5874,2 пункта.

На рынках Азии во вторник усилилась неопределенность в отношении возможных результатов торговых переговоров США и Китая, запланированных на текущей неделе. Поводом для осторожности инвесторов стали новости о том, что США предъявили китайской компании Huawei и ее финдиректору Мэн Вэньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам, в том числе в промышленном шпионаже и нарушении антииранских санкций США.

"Неделя началась для рынков с безрисковых настроений", — отметил старший валютный стратег NAB Родриго Катриль (Rodrigo Catril), чьи слова приводит агентство Франс Пресс. В том, что касается небольшого подъема на бирже Японии, то, по мнению главного стратега Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito), он произошел в рамках коррекции после снижения на предыдущих торгах.