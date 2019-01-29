МОСКВА, 29 янв — Dow Jones. Надежды инвесторов на то, что руководство Федеральной резервной системы США будет осторожным в повышении процентных ставок и сокращении портфеля облигаций, оказали поддержку январскому ралли. Очередной проверкой для этих надежд станут предстоящее заседание ФРС и последующая публикация ключевого отчета о рынке труда.

Инвесторы до сих пор имеют дело с воздействием, которое меры центрального банка по сокращению баланса оказали на финансовые рынки, после того как провели большую часть прошлого года, гадая о том, повышает ли сокращение ФРС портфеля облигаций рыночную волатильность. В пятницу, после сообщения Wall Street Journal о том, что руководство ФРС рассматривает возможность более раннего, чем планировалось, прекращения сокращения портфеля облигаций, акции выросли.

ФРС накопила портфель казначейских и ипотечных облигаций (максимальный объем которого доходил до 4,2 трлн долларов США, что примерно в пять раз превышает докризисный уровень) в рамках усилий по стимулированию роста экономики после финансового кризиса, ограничивая доступность активов-убежищ и вынуждая инвесторов вкладываться в более рискованные ценные бумаги.

Есть много признаков того, что ФРС удалось задуманное. Главный экономист и стратег-аналитик Gluskin Sheff Дэвид Розенберг говорит, что стимулирующие меры добавили примерно 1100 пунктов к ралли S&P 500 в период растущего рынка.

Проблему для аналитиков и инвесторов представляет отсутствие прецедентов: никто толком не знает, какими последствиями обернется прекращение подобных мер. Бывший председатель ФРС Бен Бернанке как-то сказал, что проблема количественного смягчения заключается в том, что оно "действует на практике, но не действует в теории".

Некоторые аналитики расценивают декабрьский прогноз ФРС, предполагающий два повышения процентных ставок и продолжение сокращение баланса в 2019 году, как признак того, что центральный банк может продолжить сворачивание мер денежно-кредитного стимулирования до тех пор, пока экономика не начнет страдать. Розенберг ожидает, что ФРС сократит портфель облигаций на 600 млрд долларов США. Согласно его расчетам, эта сумма эквивалента четырем повышениям процентных ставок.

Заявление председателя ФРС Джерома Пауэлла от 4 января о том, что руководство центрального банка будет проявлять больше гибкости в отношении темпов повышения процентных ставок и сокращения портфеля облигаций, улучшило настроение инвесторов и поддержало недавнее восстановление рынков, отмечает инвестиционный директор Northern Trust Wealth Management Кэти Никсон. Она считает, что корректировка планов по сокращению баланса может также поддержать рост акций.

"Они учатся на ходу, и рынок очень позитивно на это реагирует", — говорит Никсон.

Другие экономисты сомневаются в роли центрального банка в недавних колебаниях рынка. Инвестиционный директор Goldman Sachs Investment Strategy Group Шармин Моссавар-Рахмани считает, что инвесторы переоценили способность политики ФРС затормозить рост экономики и слишком бурно отреагировали. Ее базовый сценарий предполагает, что в ФРС повысит процентные ставки один или два раза.

— Автор Daniel Kruger, Daniel.Kruger@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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