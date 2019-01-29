МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 1% во вторник днем на фоне введения США санкций против венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.42 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,24%, до 60,55 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,08%, до 52,55 доллара за баррель. При этом утром во вторник цены на нефть росли на 0,1-0,2%.

В центре внимания инвесторов оказались новости вокруг венесуэльской PDVSA. США накануне заблокировали все активы и интересы компании в своей юрисдикции, а также запретили сделки с ними. По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, блокируя активы PDVSA, США "берегут" эту компанию для народа Венесуэлы и принимают меры защиты собственного рынка. По данным Белого дома, в общей сложности заблокированы активы на 7 миллиардов долларов, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

Венесуэла — член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и занимает в группе седьмое место по добыче нефти.

В то же время рост цен на нефть ограничивают сохраняющиеся опасения относительно "переизбытка" предложения сырья на мировом рынке. Как сообщает агентство Рейтер, мировое предложение нефти остается высоким в основном из-за увеличения ее добычи в США в прошлом году более чем на 2 миллиона баррелей в день, до рекордных 11,9 миллиона. По мнению брокера StarFuels Мэтта Стэнли (Matt Stanley), слова которого приводит агентство, нет признаков того, что США собираются снижать темпы наращивания добычи нефти в ближайшее время.