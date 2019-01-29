МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций уверенно растет вечером во вторник по основным индексам на поддержке нефти и рубля, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к 17.50 мск рос на 0,83% — до 2497,41 пункта, индекс РТС — на 0,81%, до 1188,5 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 13 копеек — до 66,13 рубля, курс евро — на 22 копейки, до 75,51 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2,37% — до 61,23 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

"Стоит обратить внимание на новости из Европы, где Германия отвергла поправки в Газовой директиве, так как она предполагает исключения почти для всех проектов, но исключительно призвана регулировать лишь "Северный поток-2". На этом фоне акции "Газпрома" выбрались из минуса", — комментирует Андрей Кочетков из "Открытия Брокер".

К текущему моменту акции "Газпрома" растут на 1,27%.

Среди лидеров роста – бумаги Сбербанка (обыкновенные акции растут на 1,13%, префы – на 1,86%), акции "Юнипро" (1,7%), МТС (1,34%), "Полюса" (1,27%), обыкновенные акции "Мечела" (1,25%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (1,16%), "Магнита" (1,13%) и акции "Новатэка" (1,03%).

Акции "Русала" и депозитарные расписки En+ падают на торгах вторника из-за выхода из бумаг спекулятивного капитала, отмечают эксперты рынка. К текущему моменту акции "Русала" снижаются на 5,45%, депозитарные расписки En+ — на 3,56%.

В воскресенье Минфин США снял санкции с контролировавшихся Олегом Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена. На этом фоне в начале торгов понедельника акции "Русала" подскакивали на 10%, до 34,975 рубля – максимума с 20 декабря 2018 года, депозитарные расписки En+ поднимались на 10,6%, до 622,3 рубля – максимума с 6 апреля 2018 года.

Однако затем акции компаний стали подвержены сильной волатильности, к закрытию торгов понедельника депозитарные расписки En+ замедлили рост до 3,73%, а бумаги "Русала" упали на 2,25%.

"В глубоком минусе оказались расписки "Русала" и En+, в которых продолжается фиксация прибыли по факту снятия санкций со стороны американского минфина", — говорит Кочетков.

"В минусе также были акции "Роснефти" (-0,47%), так как риски невозврата инвестиций в экономику Венесуэлы возрастают по мере усиления позиций оппозиции в конфликте с действующим президентом", — добавляет он.

В лидерах снижения – акции ЛСР (-5,61%), "Распадской" (-1,75%), "Алросы" (-1,24%), депозитарные расписки X5 (-1,2%) и депозитарные расписки "Ленты" (-1,12%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Основной драйвер российского рынка третью неделю подряд – существенный приток иностранного капитала. Так, фонды, инвестирующие в российские активы, за неделю по 23 января аккумулировали еще 135 миллионов долларов в дополнение к 104 миллионам долларов, полученным неделей ранее", — отмечает Антон Кравченко из УК "Райффайзен Капитал".

На этой неделе мы ждем итогов заседания ФРС, новостей о продолжении переговоров США и Китая, а также начала сезона корпоративной отчетности, отмечает аналитик.

"Российские активы по-прежнему смотрятся интересно по сравнению с другими развивающимися странами, однако, оптимизм глобальных инвесторов охлаждают геополитические риски и вероятность новых санкций", — добавляет он.

Техническая картина по российским индексам пока выглядит позитивно, но есть и не очень радужные сигналы, считает Василий Олейник из "Финама". Индекс Московской биржи после обновления исторического максимума нарисовал вторую вершину, от которой начали формироваться признаки коррекции, РТС тоже упёрся в очень сильный уровень сопротивления на рубеже 1200 пунктов, от которого мы уже неоднократно видели сильные распродажи, указывает он.