МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов колеблется в слабом плюсе по отношению к доллару в преддверии голосования за новый проект соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.51 мск курс фунта к доллару рос до 1,3163 доллара с 1,3162 доллара за фунт на предыдущем закрытии, курс евро к доллару снижался до 1,1415 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1433 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,36 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 109,34 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,06%, до 95,8 пункта.

На вечер вторника запланировано голосование за повторно предложенный правительством вариант соглашения о Brexit. Документ вызвал критику парламентариев, многие в парламенте сомневались в том, что палата общин проголосует за документ. Парламентарии подготовили более десятка поправок, которые могут отложить Brexit или инициировать проведение повторного референдума. Часть поправок потребует изменения текста соглашения. Ранее Брюссель заявлял, что текст соглашения должен оставаться неизменным.

"Риск того, что мы будем разочарованы сегодняшним голосованием, очевидно, есть", — сказала агентству Рейтер стратег Unicredit FX Кэтрин Горетцки (Kathrin Goretzki). При этом она отметила, что голосование в любом случае не сильно подорвет оптимизм вокруг того, что парламент Великобритании взял под контроль процесс Brexit, чтобы избежать сценария выхода из ЕС без какого-либо соглашения.

Если парламент вновь отклонит документ, премьер-министру Терезе Мэй придется предложить депутатам новую программу действий. Ранее источники РИА Новости в Консервативной партии заявляли, что Мэй может вносить в парламент один и тот же документ сколько угодно раз.