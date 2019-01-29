МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Банк России планирует разместить купонные облигации трех выпусков по 500 миллиардов рублей каждый, сообщается на сайте ЦБ.

Дата начала размещения первого выпуска КОБР-18 объемом 500 миллиардов рублей — 12 февраля. Дата погашения и выплаты купонного дохода — 15 мая. Длительность купонного периода составит 92 дня.

По второму выпуску КОБР-19 дата начала размещения — 12 марта. Дата погашения и выплаты купонного дохода — 13 июня. Длительность купонного периода составит 93 дня. Третий выпуск КОБР-20 планируется разместить 16 апреля. Дата погашения и выплаты купонного дохода — 17 июля, длительность купонного периода — 92 дня.

Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).

Банк России может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции — еженедельные депозитные аукционы, то есть в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.