МОСКВА, 29 янв — Dow Jones. Доллар США во вторник вырос на фоне начала очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы. Это заседание является первым с того момента, как председатель ФРС Джером Пауэлл объявил, что руководство регулятора будет гибко подходить к установлению уровня процентных ставок.

Индекс доллара WSJ, который отслеживает стоимость доллара США против корзины из 16 валют, на момент написания статьи продемонстрировал рост менее чем на 0,1%, до 89,04. Доллар прибавил менее 0,1% против евро, японской иены и британского фунта.

Инвесторы ждут данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые будут опубликованы в пятницу, а также отслеживают сигналы относительно итогов американо-китайских торговых переговоров.

По мнению инвесторов, ФРС теперь будет более осторожно подходить к денежно-кредитной политике после того, как председатель центрального банка стал оглядываться на настрой участников рынка. В своих комментариях ранее в текущем месяце Пауэлл просигнализировал, что ФРС будет проявлять "терпение" и "гибкость". Регулятор может оставлять свои ставки без изменений на протяжении ближайших нескольких месяцев ввиду недавней рыночной волатильности, замедления мировой экономики и сдержанной инфляции в США.

"Судя по всему, недавняя риторика (Пауэлла) будет каким-либо образом формально закреплена", — отметил Брайан Дэнджерфилд из Natwest Markets.

Согласно котировкам фьючерсов на ставки ФРС, инвесторы оценивают вероятность повышения ставок в текущем году в 18% против 13% месяц назад. Вероятность снижения ставок в начале дня во вторник оценивалась в 7% против 8% месяц назад.

— Автор Daniel Kruger, Daniel.Kruger@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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