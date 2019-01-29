МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Основные биржи Европы завершили торги вторника ростом в ожидании голосования в парламенте Великобритании по новому проекту соглашения о выходе страны из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE вырос на 1,29%, до 6833,93 пункта, французский CAC 40 — на 0,81%, до 4928,18 пункта, немецкий DAX — на 0,08%, до 11218,83 пункта.

Позднее во вторник состоится голосование за повторно предложенный правительством Великобритании вариант соглашения о Brexit, который вызвал критику парламентариев. Многие из них сомневались в том, что палата общин проголосует за документ. Парламентарии подготовили более десятка поправок, которые могут отложить Brexit или инициировать проведение повторного референдума. Часть поправок потребует изменения текста соглашения.

Если британский парламент вновь отклонит документ, премьер-министру Терезе Мэй придется предложить депутатам новую программу действий. Ранее источники РИА Новости в Консервативной партии заявляли, что Мэй может вносить в парламент один и тот же документ сколько угодно раз.

Кроме того, в среду европейские рынки обратят внимание на итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторов интересует, даст ли Федрезерв сигнал о приостановке ужесточения своей монетарной политики на фоне замедления роста мировой экономики.