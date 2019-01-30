МОСКВА, 30 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций к закрытию торгов приблизился к историческому максимуму по индексу Мосбиржи — 2502,73 пункта на фоне восстановления рынка энергоносителей, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,87% — до 2498,35 пункта, индекс РТС — на 1,06%, до 1191,38 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 23.27 мск снижался на 19 копеек — до 66,07 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 75,54 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2,04% — до 61,03 доллара за баррель.

РЫНОК ПРИБЛИЗИЛСЯ К МАКСИМУМАМ

"Индекс Мосбиржи во вторник показывал положительную динамику на протяжении большей части торгового дня и к вечеру пробил отметку в 2500 пунктов; в моменте рост доходил до 1%. Сегодня позитивную динамику показывали как западные рынки — американские индексы прибавляли до 0,5%, а европейские — до 1,6%, так и нефтяные фьючерсы. Так, Brent в моменте прибавляла 3% — так рынок отыгрывал новость о санкциях США против венесуэльской? PDVSA", — комментируют аналитики "Велес Капитала".

"Во вторник российский фондовый рынок возобновил восходящую динамику и смог скомпенсировать часть потерь, понесенных днем ранее. Одним из основных поводов к покупкам стало восстановление рынка энергоносителей, где нефть марки Brent прибавила более 2%. Также "быки" были поддержаны динамикой внешних площадок", — в свою очередь замечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста — бумаги Сбербанка (обыкновенные акции растут на 1,13%, префы — на 1,87%), "Полюса" (3,32%), акции "Юнипро" (1,99%), акции "Газпрома" (1,49%), Московской биржи (1,44%), а также префы "Сургутнефтегаза" (1,45%), акции "Новатэка" (1,33%) и акции "Норникеля" (1,31%).

Акции "Русала" и депозитарные расписки En+ упали на торгах вторника из-за выхода из бумаг спекулятивного капитала, считают эксперты рынка. К закрытию торгов на Московской бирже акции "Русала" снизились на 6,08%, депозитарные расписки En+ — на 3,8%.

В воскресенье Минфин США снял санкции с контролировавшихся Олегом Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена. На этом фоне в начале торгов понедельника акции "Русала" подскакивали на 10%, до 34,975 рубля — максимума с 20 декабря 2018 года, депозитарные расписки En+ поднимались на 10,6%, до 622,3 рубля — максимума с 6 апреля 2018 года.

Однако затем акции компаний стали подвержены сильной волатильности, к закрытию торгов понедельника депозитарные расписки En+ замедлили рост до 3,73%, а бумаги "Русала" упали на 2,25%.

Также в лидерах снижения – акции ЛСР (-3,16%), "Алросы" (-1,59%), "Распадской" (-1,49%), депозитарные расписки X5 (-1,4%) и депозитарные расписки "Ленты" (-1,12%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Теперь стимулом для роста российских индексов может выступить позитив в переговорах США и Китая, которые пройдут завтра и послезавтра", — отмечает Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие".

Уровнем поддержки на данный момент для индекса Мосбиржи являются 2445 пунктов, уровень сопротивления – по-прежнему 2500 пунктов, указывает он. Аналитик полагает, что индекс Мосбиржи на этой неделе консолидируется в диапазоне 2465-2495 пунктов.

В среду "Норильскии? никель" опубликует операционные результаты за четвертый квартал 2018 года, напоминают аналитики "Велес Капитала".

"ФРС США объявит решение по процентнои? ставке. Кроме того, выи?дет статистика по изменению числа занятых в несельскохозяи?ственном секторе от ADP, индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, ВВП за четвертый квартал 2018 года, индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, данные по запасам сырои? нефти", — также отмечают события среды они.