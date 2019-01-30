МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Британская биржевая группа London Stock Exchange Group plc. (LSEG), оператор Лондонской фондовой биржи, купит 4,92% акций международной системы клиринга Euroclear, говорится в сообщении LSE.

Сумма сделки составит 241,9 миллиона фунтов (278,5 миллиона евро), сроки ее завершения не указаны. При этом отмечается, что покупка будет профинансирована с помощью имеющихся денежных средств и кредитов. LSE напоминает, что Euroclear является одной из ведущий инфраструктурных организаций финансового рынка, предоставляющей услуги по расчетам, хранению и управлению залоговым имуществом по всей Европе. Объем активов на ответственном хранении в Euroclear оценивается в 28,2 триллиона евро.

"Ожидается, что миноритарные инвестиции LSEG укрепят существующие операционные и коммерческие отношения LSEG и Euroclear и предоставят компаниям дополнительные возможности для обеспечения выгод своим клиентам посредством коммерческого сотрудничества и разработки продуктов", — говорится в сообщении LSEG.

London Stock Exchange Group plc — ведущая диверсифицированная биржевая группа в Европе, оператор бирж Лондона и Милана.