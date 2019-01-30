МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть сохраняют положительную динамику в среду днем на фоне опасений перебоев в поставках сырья из Венесуэлы из-за санкций со стороны США против нефтяной компании PDVSA, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.57 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,7%, до 61,63 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,68%, до 53,67 доллара за баррель.

Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать напряженная ситуация вокруг Венесуэлы, которая может негативно отразиться на экспорте сырья. США 28 января объявили о новых санкциях в отношении страны, в частности — против нефтяного сектора, заблокировав активы и интересы национальной нефтегазовой компании PDVSA в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти.

В то же время на рынке сохраняются опасения относительно перспектив мировой экономики на фоне продолжающегося торгового конфликта США и Китая. По мнению стратега брокерской компании PVM Oil Associates Стивена Бреннока (Stephen Brennock), мнение которого приводит агентство Рейтер, еще одним важным событием для нефтяного рынка являются торговые переговоры между США и Китаем, которые начинаются в среду.

"Обе стороны стоят перед моментом "сейчас или никогда" в урегулировании своих торговых разногласий", — считает аналитик. Инвесторы опасаются, что длительная торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира негативно отразится на мировой экономике в целом и, как следствие, на спросе на нефть.

Кроме того, рынок ждет официальных данных о запасах нефти от министерства энергетики США, которые будут опубликованы в четверг. Аналитики прогнозируют рост запасов за прошлую неделю на 3,1 миллиона баррелей после повышения на 7,97 миллиона баррелей неделей ранее.