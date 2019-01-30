МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в среду поднимается по основным индексам и обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи на росте акций ряда "голубых фишек", в том числе "Норникеля", значительно поднявшегося на корпоративных новостях, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков для РИА Новости.

Индекс Мосбиржи к 13.45 мск рос на 0,14%, до 2501,76 пункта, индекс РТС — на 0,24%, до 1194,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 7 копеек, до 65,98 рубля, курс евро — на 26 копеек, до 75,44 рубля.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,47%, до 61,49 доллара за баррель.

НОВЫЙ МАКСИМУМ

Индекс Мосбиржи в ходе торгов установил новый исторический максимум, поднявшись до 2506,56 пункта со 100 пунктов — стартового значения индекса 22 сентября 1997 года, следует из данных Московской биржи.

"Основной вклад в рост индекса внесли акции "Газпрома" (+0,53%) и "Норильского никеля" (+1,21%). Последний рос на новостях о производственных данных и информации о планах по выпуску продукции. В целом росли акции "голубых фишек" на умеренно позитивном внешнем фоне – поддержку оказывает рост нефтяных фьючерсов, а также относительно благоприятный новостной фон", — отмечает Алексей Адонин из ИК "Велес Капитал".

Целевым уровнем по индексу Мосбиржи на 2019 год Роман Антонов из Промсвязьбанка считает 2640 пунктов.

Среди лидеров роста – акции "Аэрофлота" (1,73%), префы "Татнефти" (1,36%), обыкновенные акции "Мечела" (1,18%), акции "Газпром нефти" (0,88%) и акции "Северстали" (0,77%).

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ

Акции "Русала" и депозитарные расписки En+ падают на торгах среды на 1,87% и 1,39%, соответственно. Бумаги "Русала" в первую половину дня опускались на 5,2%, депозитарные расписки En+ падали на 7,1%.

Падение бумаг "Русала" и En+ продолжается, как минимум, по двум основаниям, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Во-первых, после снятия санкций американского Минфина по бумагам не осталось сильных ожиданий. Говоря рыночным языком, дальнейшие их перспективы связаны с финансовыми показателями бизнеса, которые в условиях замедления глобальной экономики могут не удовлетворить текущие котировки", — поясняет он.

"Во-вторых, российский фактор остаётся любимым инструментом предвыборной борьбы в США. Фактически уже сегодня дан старт следующей президентской кампании, хотя сами выборы пройдут в ноябре 2020 года. Соответственно, недовольство демократического большинства палаты представителей снятием санкций с активов Олега Дерипаски – это очередной пример того, как подобные действия могут использоваться против Дональда Трампа. Между тем решения палаты представителей недостаточно, чтобы заблокировать действия Минфина, поскольку законодательные акты должны получить одобрение обеих палат", — добавляет аналитик.

Демократы палаты представителей конгресса США обеспокоены решением министерства финансов снять санкции против компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски и намерены предпринять законодательные инициативы, чтобы не допустить таких шагов в будущем, говорилось в совместном заявлении демократов во вторник.

В воскресенье минфин США снял санкции с контролировавшихся Дерипаской компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении самого бизнесмена. Это было сделано после того, как Дерипаска ослабил контроль над компаниями по схеме, согласованной с минфином США.

В сенате республиканцы пока удерживают большинство, Тем не менее, очередные попытки играть в наказание "плохой" России и Трампа повышают риски возвращения ограничительного режима для "Русала" и En+, считает Кочетков.

Также в лидерах снижения – акции ММК (-2,62%), депозитарные расписки "Ленты" (-1,4%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На отметке 2500 пунктов по индексу Мосбиржи сосредоточено достаточно мощное сопротивление, и в целом внешний фон пока не может дать импульс к продолжению роста, считает Анастасия Соснова из ИК "Фридом Финанс". Поэтому, скорее всего, в среду на рынке продолжится консолидация вблизи достигнутого исторического уровня или чуть ниже него, полагает она.

"Импульс к росту могут дать внешние события, в частности, снижение агрессивности ФРС США в цикле повышения ставок и достижение прогресса в переговорах между США и КНР. Заседание ФРС США и переговоры по торговому спору состоятся уже на этой неделе и их итоги могут определить дальнейший фон для движения котировок на мировых финансовых рынках", — добавляет аналитик.

Дальнейшему росту индекса Мосбиржи препятствует слабая статистика из еврозоны – так, сводный индекс доверия в еврозоне в январе упал до минимума с ноября 2016 года, считает Адонин из ИК "Велес Капитал". По его мнению, индекс Мосбиржи имеет все шансы обновить исторический максимум в случае позитивного открытия фондового рынка США.