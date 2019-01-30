МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС поднялся выше психологической отметки в 1200 пунктов впервые с начала октября на фоне укрепления рубля, индекс Мосбиржи продолжает обновлять уровень исторического максимума, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс РТС к 15.42 мск среды рос на 0,62% — до 1198,8 пункта (уже поднимался до 1200,09 пункта), индекс Мосбиржи — на 0,4% — до 2508,42 пункта (уже поднимался до 2510,51 пункта – нового исторического максимума).