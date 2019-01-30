МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Курс рубля после небольшой просадки на утренних торгах перешел к росту и укрепляется к доллару и евро на поддержке нефти и на спросе инвесторов на ОФЗ, отмечают аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.26 мск среды снижался на 8 копеек, до 65,98 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 75,36 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дорожал при этом на 0,85%, до 61,72 доллара за баррель.

ФАКТОРЫ ПОДДЕРЖКИ

Утром пары доллар-рубль и евро-рубль попытались развить восходящую динамику, которая им не удалась. Рубль перешел к росту и умеренно повышается по отношению к американской и европейской валюте, опираясь на растущие котировки нефти и спрос на российский госдолг, отмечают эксперты.

Поддержкой рублю выступают нефтяные котировки, поскольку нефть Brent на ожиданиях успеха в переговорах между США и Китаем немного подросла и торгуется в районе 61,7 доллара за баррель, отмечает Анастасия Соснова из компании "Фридом финанс".

Кроме нефти, позиции рубля поддерживаются спросом на предложенные Минфином ОФЗ, отмечают эксперты рынка.

По сообщению ведомства, Минфин в среду в полном объеме разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 15 миллиардов рублей при спросе в 45 миллиардов. Также Минфин в среду в полном объеме разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 10 миллиардов рублей при спросе в 41,585 миллиарда рублей.

"Вместе с рублём укреплялись и валюты сырьевых стран, среди который выделялся австралийский доллар, который реагировал на данные по инфляции за четвертый квартал", — также отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

ПРОГНОЗЫ

Пока ожидания того, что к февралю рубль может начать слабеть, не оправдываются благодаря улучшению аппетитов к риску на глобальном рынке, отмечает Кочетков.

В среду завершается первое в этом году заседание комитета ФРС по операциям на открытом рынке (FOMC), напоминают аналитики "ВТБ капитала". Инвесторы ожидают, что действующий целевой диапазон ставки по федеральным фондам (2,25–2,50%) будет оставлен без изменений, а сам регулятор в очередной раз подтвердит намерение не спешить при принятии решений в области денежно-кредитной политики, добавляют они.

"Во второй половине дня оптимизм на рынках, вероятнее всего, сохранится. Итоги заседания ФРС и новости с торговых переговоров российские инвесторы смогут отыграть в четверг", — отмечает Елена Кожухова из "Велес капитала".