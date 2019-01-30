МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Курс рубля на вечерних торгах в среду слегка укрепляется перед решением американского Федрезерва относительно учётной ставки, следует из динамики торгов и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.54 мск среды снижался на 7 копеек, до 65,99 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 75,33 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent рос при этом на 1,62%, до 62,19 доллара за баррель.

РУБЛЬ В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЯ ФРС

На валютном рынке главным событием станут вечерние итоги двухдневного заседания ФРС, отмечают эксперты.

"Необходимо отметить, что январское сохранение процентной ставки ФРС и общее замедление темпов ужесточения политики американского регулятора уже не первый месяц отыгрывается рынком. Однако если сегодня инвесторы увидят в риторике регулятора беспокойство относительно "шатдауна" и его влияния на экономику страны, доллар может накрыть новая волна распродаж", — полагает аналитик "Велес капитала" Юрий Кравченко.

При этом налицо также большой спрос на гособлигации внутри страны.

По сообщению ведомства, Минфин в среду в полном объеме разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 15 миллиардов рублей при спросе в 45 миллиардов. Также Минфин в среду в полном объеме разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 10 миллиардов рублей при спросе в 41,585 миллиарда рублей.

"Сейчас задача привлечь деньги любой ценой не стоит, поскольку бюджет имеет профицит в 1,9 триллиона рублей. С другой стороны, монетарным властям важна стабильность, иначе и без того слабый рост экономики рискует прекратиться. ЦБ и Минфин в этих условиях стараются как-то балансировать на грани, чтобы, с одной стороны, не сильно раздувать денежную массу, с другой, не допустить сильного роста инфляции и паники", — отмечает Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".

ПРОГНОЗЫ

"Настроения инвесторов в ходе торговой сессии в четверг будут определяться риторикой ФРС, которая определится сегодня поздно вечером. Отсутствие явных "ястребиных" комментариев поддержит глобальный спрос на рисковые активы", — отмечают аналитики "Велес капитала".

До окончания переговоров между Китаем и США не стоит ждать сильных движений на финансовых рынках, полагает, в свою очередь, Василий Олейник из "Финама".

Спрос на ликвидность после налоговых платежей постепенно ослабевает, отмечает аналитик "Велес капитала" Юрий Кравченко.

В свою очередь, Ващенко замечает, что у участников рынка нет ожиданий резкого ослабления российской валюты, а спрос на аукционах Минфина РФ на ОФЗ будет устойчивым в ближайшие недели.