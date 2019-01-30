МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером растет и удерживается на максимумах с мая на фоне снижения спроса на рисковые активы и перед оглашением итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.

По состоянию на 19.56 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,15 доллара, или 0,11%, до 1310,25 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,59% — до 15,93 доллара за унцию.

Как отмечает аналитик RBC Wealth Management Джордж Геро в интервью агентству Market Watch, рынок реагирует на множество факторов, среди которых торговые переговоры США и Китая, кризис в Венесуэле и потенциальное замедление роста мировой экономики. Все это способствует повышению спроса на безрисковые активы и закреплению цены золота выше психологической отметки в 1300 долларов, полагает эксперт.

Вместе с тем, трейдеры ждут итогов двухдневного заседания ФРС, которые будут озвучены позднее в среду. Участников торгов прежде всего интересует, даст ли Федрезерв сигнал о приостановке ужесточения своей монетарной политики на фоне замедления роста мировой экономики.

Смягчение денежно-кредитной политики ФРС оказывает давление на курс доллара, что позитивно отражается на стоимости золота, так как более дешевый доллар делает покупку драгметалла более привлекательной для держателей других валют.